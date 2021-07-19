Премьер-министр упоминает о скорых переменах: некоторым жителям самим придется платить за тесты

"Я думаю, что в ближайшее время добровольное тестирование, то есть тестирование людей, которые хотят отправиться в путешествие или сходить на какое-то мероприятие, перестанет быть дешевой альтернативой вакцинации. Поскольку государству, налогоплательщикам, это стоит дороже, чем вакцинация", - сказала премьер.

Она сказала, что она, как и ее коллеги за границей, старается призвать жителей прививаться прямо сейчас.

"Люди, ждущие весны, должны понять, что для приобретения иммунитета нужны 1,5 месяца. Эти полтора месяца могут стать более рискованным периодом, чем сейчас. Сейчас вакцинация относительно безопасна потому, что иммунитет сразу не формируется, если нужна вторая доза - нужно время между дозами и потом еще после. Кто привьется сегодня, может быть спокоен и безопасен с 1 сентября. Я призываю прививаться", - сказала Шимоните.

Премьер-министр заметила, что те люди, которые "делают верный выбор, они берегут себя и общество, выбирающие вакцинацию не должны страдать из-за того, что у кого-то есть свое отдельное мнение о вакцине.

"Я не говорю о медицинских ситуациях, когда по определенным причинам человеку нельзя прививаться, (…) я говорю о тех случаях, когда люди решают не прививаться, и пользуются дешевыми альтернативами, например, сдать тест на деньги налогоплательщиков, значит, вся эта система должна меняться. Если такая потребность будет, то сначала мы будем говорить о расширении действия "паспорта возможностей", и отказ от бесплатного варианта тестирования", - заметила Шимоните.