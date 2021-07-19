aA
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните ответила на критику мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса и сказала, что в ближайшее время будут изменения в порядке оплаты тестирования на коронавирус.
Премьер-министр упоминает о скорых переменах: некоторым жителям самим придется платить за тесты
© DELFI / Orestas Gurevičius

"Я думаю, что в ближайшее время добровольное тестирование, то есть тестирование людей, которые хотят отправиться в путешествие или сходить на какое-то мероприятие, перестанет быть дешевой альтернативой вакцинации. Поскольку государству, налогоплательщикам, это стоит дороже, чем вакцинация", - сказала премьер.

Она сказала, что она, как и ее коллеги за границей, старается призвать жителей прививаться прямо сейчас.

Статьи по теме:
У мэра Вильнюса не осталось иллюзий: осенью будет четвертая волна коронавируса  (38)
Мэр Вильнюса: в связи с замедлением темпов вакцинации будет закрыт центр в Litexpo  (7)

"Люди, ждущие весны, должны понять, что для приобретения иммунитета нужны 1,5 месяца. Эти полтора месяца могут стать более рискованным периодом, чем сейчас. Сейчас вакцинация относительно безопасна потому, что иммунитет сразу не формируется, если нужна вторая доза - нужно время между дозами и потом еще после. Кто привьется сегодня, может быть спокоен и безопасен с 1 сентября. Я призываю прививаться", - сказала Шимоните.

Премьер-министр заметила, что те люди, которые "делают верный выбор, они берегут себя и общество, выбирающие вакцинацию не должны страдать из-за того, что у кого-то есть свое отдельное мнение о вакцине.

"Я не говорю о медицинских ситуациях, когда по определенным причинам человеку нельзя прививаться, (…) я говорю о тех случаях, когда люди решают не прививаться, и пользуются дешевыми альтернативами, например, сдать тест на деньги налогоплательщиков, значит, вся эта система должна меняться. Если такая потребность будет, то сначала мы будем говорить о расширении действия "паспорта возможностей", и отказ от бесплатного варианта тестирования", - заметила Шимоните.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Глава Минздрава Литвы: в отношении непривитых жителей, возможно, придется предпринять более жесткие меры (99)

Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис сказал, что...

Вводится обязательное тестирование для перевозчиков, работников сфер досуга и общепита (8)

Правительство Литвы в среду дополнило список сфер, в...

Минздрав Литвы предлагает в обязательном порядке тестировать работников трех сфер (17)

Минздрав Литвы предлагает в обязательном порядке...

TOP новостей

Премьер-министр упоминает о скорых переменах: некоторым жителям самим придется платить за тесты (56)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните ответила на...

Представители столовой, в которой кормят мигрантов: их поведение сильно отличается от привычного (65)

Повар сельской столовой, которая организует питание...

Новейшие рейтинги дают надежду правящим консерваторам (29)

В рейтинге политических партий Литвы снова сменился...

У мэра Вильнюса не осталось иллюзий: осенью будет четвертая волна коронавируса  призывает не оплачивать тесты непривитым (38)

Надвигается четвертая волна коронавируса, однако в...

Штамм "дельта" вскоре станет доминирующим, специалисты делятся рекомендациями (6)

В конце августа штамм "дельта" составит 90% всех новых...