Премьер-министр: "социальные пузыри" между самоуправлениями отменены, чтобы сократить мобильность

"По сути изменены только правила передвижения в другое самоуправление, то есть в контексте общего ограничения - не ездить в другое самоуправление без необходимости, так как внутри самоуправления это регулирование не изменено", - сказала во вторник в Сейме журналистам глава правительства.
После того, как с субботы было возобновлено ограничение передвижения между самоуправлениями, не осталось возможности встречаться членам одного "социального пузыря" из разных самоуправлений.
Как в понедельник информировали BNS в МВД, в постановлении правительства о продлении карантина, принятом на прошлой неделе, не осталось исключения, которое позволяло бы поехать из одного самоуправления в другое, чтобы встретиться членам двух семей, если одна из них состоит из одинокого человека.
Как отмечает министерство, встречи двух таких семей или домохозяйств разрешаются только в "кольцевых" самоуправлениях.
Ограничения передвижения между самоуправлениями должны действовать до 6 апреля включительно. Такое решение правительство приняло, чтобы остановить распространение COVID-19.
По словам И. Шимоните, это изменение должно побудить жителей на Пасху оставаться дома.
Ограничения передвижения в Литве введены в середине декабря, с 16 марта в большей части страны они были отменены, оставлены лишь в тех самоуправлениях, где самая плохая эпидемиологическая ситуация, а с субботы они были возобновлены.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер-министр Литвы: после Пасхи запрет на мобильность снимут (40)
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...
Правительству Литвы предлагают думать о послаблениях: пора учиться жить с вирусом (60)
Из-за возможных нарушений во время съемок популярной...
История семьи: последние дни пожилая женщина провела в одиночестве (14)
Еще одна печальная карантинная история – внучка...
Ждут нелегкие выходные: на дорогах будут патрулировать усиленные наряды полиции (12)
Литовская полиция готовится к пасхальным выходным. В...
Коронавирус в Литве: 831 новый случай, скончались 5 человек (12)
За минувшие сутки в Литве подтвержден 831 новый случай...