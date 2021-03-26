Премьер-министр: ситуация с прибывающими в Литву людьми находится под контролем

"Действительно, прибывающие люди, по крайне мере, по нашим данным, регистрируются, должным образом заполняют анкету, у них есть QR-коды. Мы оцениваем эту ситуацию как контролируемую, говоря о количестве людей, которые пересекают границу на различных видах транспорта", – сказала премьер журналистам в пятницу утром.
Она напомнила, что у всех прибывающих должен быть отрицательный тест на COVID-19, они должны самоизолироваться, затем сделать повторный тест.
В пятницу правительство Литвы решило возобновить ограничения на передвижения между самоуправлениями до 6 апреля, чтобы ограничить распространение более опасных - британского и южноафриканского - штаммов коронавируса.
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