Франция в среду сообщила о возвращении к жесткому локдауну.

Премьер-министр Литвы сказала: "Понятно, с одной стороны страшно. Пытаешься примерить на себя эту ситуацию. С самого начала, с февраля, когда были видны тенденции улучшения, что все быстрее откроется, я пыталась приостановить этот энтузиазм, говорила, что нам надо избежать американских горок – то все открываем, то все закрываем. Польша такой пример – они стали открывать, а сейчас у них почти все закрыто".

По ее словам, надо следить за соседними странами и за тем, что происходит в больницах. В Вильнюсском регионе ситуация хуже.

"Сейчас мы устроили гонку со временем, пытаемся привить как можно больше людей", – сказала глава правительства.

Шимоните обещала, что в апреле каждую неделю будет поступать по 100 000 доз вакцины.

"Я думаю, что усталость и неопределенность, вроде бы ситуация идет на лад, а тут приходит правительство и говорит, что все не так уж и хорошо, не этого ждут, вызывают напряжение. Об этом я сожалею", – сказала Шимоните.

"Могу лишь заверить из того, что мы знаем, видим, наблюдаем, стараемся делать выводы и принимать как можно меньше ненужных решений. Я согласна, что иногда надо принимать быстрые и жесткие решения, как в связи с ограничением движения на две недели. Но эти ограничения больше всего защищают Литву от широкого распространения британского штамма. У нас есть две Литвы, но есть муниципалитеты, где ситуация неплохая, главное ее не ухудшить", – сказала премьер.

На вопрос, почему на Пасху было решено отказаться от социальных "пузырей" в разных муниципалитетах, она сказала, что это попытка избежать ситуации, которая была осенью.

"Пузыри" в одном муниципалитете остаются, но поскольку всем предлагается на Пасху остаться дома, думаю, такое предложение последовательное. Это временное решение. Мы учимся на своем опыте, был День поминовения усопших осенью. Очень не хочется увеличивать мобильность, контакты людей, чтобы большее число встреч не ухудшило положение в муниципалитетах. Хочется сохранить то, что сейчас лучше, а там, где хуже, быстро исправить ситуацию", – сказала она.

Шимоните просила в этот период не стрелять себе в ноги.

"Моя человеческая просьба – не стреляйте себе в ноги. Правительство само не сможет справиться с этой ситуацией. Даже если люди на это надеются. Проблема гораздо больше, если возникнет необходимость в увеличении числа коек, Литва, как и другие страны, не сможет этого сделать. Поскольку слишком большому числу людей одновременно требуется та же услуга", – сказала премьер.

Она сказала, что от ситуации на Пасху будут зависеть дальнейшие условия карантина.

"Важно, чтобы мы не забывали, что эта ответственность в наших руках. Никакое правительство, даже правительство ангелов, чудом разрешить ситуацию не сможет. От того, сколько мы общаемся, как мы соблюдаем правила, зависит, будут ли после Пасхи открыты театры, кинотеатры, проходить мероприятия и т.д. Или же придется перед всеми извиниться и вернуться, к тому чтобы, как это делал президент Франции", – сказала Шимоните.