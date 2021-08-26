Она убеждена, что на митинге 10 августа были замечены люди, занимающиеся антиправительственной деятельностью.
"Мне негоже спекулировать, но мне кажется, это уже произошло, и есть риск, что такое случится и на других мероприятиях, что люди, которые выступают против конкретных решений правительства находят странных спутников, с которыми не всегда хотят иметь дело", – сказала Шимоните в интервью порталу pilietybė.lt.
"В числе этих людей были и такие, которые выступали с антигосударственными заявлениями, например, Палецкис со своей оценкой событий 13 января или другой деятельностью, за которую его судят. Были и другие люди", – сказала премьер, отметив, что на митинге были и участники акций протеста против поселения мигрантов в приграничных районах.
Она подчеркнула, что участники таких акций должны оценить, с кем вместе они протестуют.
Шимоните заметила, что организаторы митинга 10 сентября даже не скрывают, что главная цель этого мероприятия - не средства борьбы с COVID-19, а оспаривание внешней политики правительства.
"Из их высказываний мы видим и открытую декларацию, знаете, прививки это так, тесты и "паспорта возможностей" тоже, но главный вопрос - неудачная внешняя политика Литвы, ведь с соседями надо дружить и вообще, правительство должно уйти в отставку", – сказала Шимоните.
Напомним, что митинг 10 августа в Вильнюсе завершился беспорядками. Под подозрением находятся 29 человек, пострадали 18 стражей порядка.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве говорят о повышении пенсий: через несколько лет средняя пенсия может достигнуть 565 евро (88)
В 2024 году средняя пенсия у людей с необходимым стажем...
"Delfi. Главное": готовимся к школе - что нужно знать ученикам и родителям? (2)
Спустя два карантина новый учебный год в Литве должен...
Спикер парламента Литвы сообщила, где состоится встреча с организаторами маршей (16)
Спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен...
Премьер-министр: протестующих сейчас волнует не вакцинация, а внешняя политика Литвы (90)
Премьер-министр Ингрида Шимоните сказала, что митинг,...
Аналитик о ситуации в Литве: собственное жилье не всем будет доступно (9)
На стыке весны и лета в этом году на рынке недвижимости...