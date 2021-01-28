Премьер-министр просит епископов Литвы не возобновлять службы в храмах

"Я прошу, как и в прошлый раз, воздержаться от собраний, пока не будут приняты карантинные послабления. Поскольку посетители храмов - это в основном люди из групп риска, этих жителей надо особенно беречь", – сказала Шимоните в интервью Žinių radijаs.

Она отметила, что в Литве наконец-то стали фиксировать не только снижение числа заболевших, но и уменьшение избыточных смертей от COVID-19. Поэтому Шимоните просит иерархов церкви пока не открывать храмы.

"Значит, мы с помощью объединенных усилий в течение нескольких недель сумели сохранить немало жизней, эти жизни надо беречь, поскольку хоть количество избыточных смертей и сократилось, люди все еще умирают, а ведь при иных обстоятельствах они могли бы жить", – сказала она.

"Я думаю, что надо всеми способами снижать риск. Поэтому я прошу руководство церкви об этом, но, конечно же, Литовская конференция епископов примет решение самостоятельно", – прибавила премьер.

Напомним, что пока Литовская конференция епископов отменила службы в храмах до 31 января 2021 г.