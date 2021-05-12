"Я не могу называть компании и конкретные названия, но да – правительство прилагает усилия как в дискуссиях с компаниями, так и с Еврокомиссией, конкретно с комиссаром Тьерри Бретоном, чтобы использовался потенциал Литвы, который позволит производить вакцины в Литве", – заявила в среду журналистам премьер.

"Мы ищем способы того, как мы можем помочь партнерству, которое могло бы завязаться в бизнесе", – добавила она.

Во вторник такую возможность министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте обсуждала с председателем правления Northway Biotech, проф. Владасом Альгисом Бумялисом.

Он в свою очередь отметил, что при заключении договоров с производителями вакцин, самый ранний срок, когда компания могла бы начать производить вакцины - через год.

"У нас есть линия для производства активного вещества. У нас нет производственной линии для производства емкостей", – сказал он.

"Наши братья латыши всегда были активны, и у них были фабрики, которые заливают в бутылочки. (...) Если мы скооперируемся: мы делаем активное веществом, у нас есть для этого мощности, мы отдаем нашим балтийским братьям, чтобы они делали тару, и это могло бы стать огромным вкладом в европейское дело борьбы с COVID-19", – сказал профессор.

Он утверждает, что компания могла бы производить активное вещество для вакцины Novavax компании AstraZeneca.

На действующем в Литве предприятии Thermo Fisher Scientific Baltics производятся компоненты, которые используются в производстве вакцин от коронавируса.

По словам А. Армонайте, Литва обратилась к члену ЕК Т. Бретону с тем, чтобы он "обратил внимание на литовский бизнес". По словам министра, еврокомиссар планирует посетить Литву.