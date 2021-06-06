"В первое воскресенье июня мы поздравляем наших отцов или чтим, вспоминаем их. Ведь для многих из нас Отец является или был важным учителем, который не только помогал решать повседневные или сложные вопросы бытия, но и укреплял уверенность в себе. Отец - источник силы и мужества, вдохновляющий нас двигаться вперед, учиться на своих ошибках и радоваться своим достижениям. Поэтому сегодня мы благодарим их за любовь, уроки жизни, желаем долгих лет, крепкого здоровья и уютных будней", - говорится в поздравительном послании премьер-министра Литвы.
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