"На протяжении тысячелетий праздник Песах ассоциируется с основополагающими ценностями и свидетельствует о духовном возрождении еврейского народа, его стремлении к свободе. Это важное напоминание, особенно сегодня, для всех нас о том, что только свободные люди способны преодолеть самые страшные невзгоды, могут быть счастливы, смело строить свою жизнь и жизнь государства. Дух этого особого праздника учит нас тому, что, следуя за верой, мы можем преодолеть самую засушливую пустыню, самое могучее море и достичь Земли Обетованной.
Искренне поздравляю евреев Литвы и всего мира с праздником Песах и желаю, чтобы торжественный Седер сопровождался радостью единения, а вера, любовь и надежда никогда не покидали Ваши сердца и Ваши дома. Chag Pesach sameach – веселого праздника Песах!" – говорится в поздравлении премьер-министра.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Энергоресурсы и сырье дешевеют, а продукты – нет: цены на некоторые товары объяснить непросто
В последнее время снизились цены на энергоресурсы и на...
Эфир Delfi: финны в НАТО, операция "Прибой" в странах Балтии и репрессии России в Украине
Исторический шаг — Финляндия вступила в НАТО....
Документы: президент Науседа в анкете не указал, что в 1988 году вступил в Компартию
Журналист Довидас Панцеровас в среду в фейсбуке...
Министр: цены на электричество сейчас – рекордно низкие, но они должны вырасти
Цены на электричество в Литве снизились до рекордно...
Насилие в школах: подростка избивали в туалете и в классе на глазах у других детей
В образовательных учреждениях Шяуляйского округа...