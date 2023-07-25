25 июля 2023 г. 09:55

Премьер-министр: поездка в Грецию, несмотря на начавшиеся пожары – личный выбор людей

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Lietuviai pasidalijo, kaip atrodo vaizdas Rodo saloje pro viešbučio langą
Lietuviai pasidalijo, kaip atrodo vaizdas Rodo saloje pro viešbučio langą

В связи с пожарами, охватившими популярные курорты на островах Греции, премьер-министр Ингрида Шимоните сказала, что у правительства нет столько ресурсов, чтобы вернуть каждого путешественника в Литву. По словам премьер-министра, эта ситуация не столь проблематична, как пандемия, охватившая мир несколько лет назад.

"Это не ситуация с ковидом, когда у многих возникли большие трудности с возвращением, из-за внезапной отмены рейсов, когда вдруг выяснилось, что нет возможности вернуться, закрылись границы и тому подобное, когда на все государства и дипломатические службы легла огромная нагрузка, надо было как-то помочь своим людям, застрявшим в той или иной стране", – сказала премьер в эфире телеканала LRT в понедельник.

По словам Шимоните, это выбор самих людей, которые отправились в Грецию, несмотря на уже начавшиеся пожары.

"В таких случаях многое зависит и от нашего собственного выбора, а не только от того, достаточно ли у нас дипломатов, чтобы каждого путешественника направить или как-то ему разъяснить, как вернуться домой быстрее или проще", — сказала глава правительства.

"Потраченные деньги вроде бы и дают право на тот отпуск, который был оплачен, но все же человеческая жизнь, безопасность человека — не имеет цены", — подчеркнула премьер-министр.

Напомним, что на островах Родос и Корфу, а также во многих других регионах Греции, уже восьмой день бушуют лесные пожары, вызванные продолжительной засухой.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Читайте также
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии