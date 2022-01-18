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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что критика "паспорта возможностей" со стороны президентской службы ее не удивила. По ее словам, президентская служба критикует правительство практически каждую неделю. Правящие говорят, что сейчас – неподходящее время для отказа от "паспорта возможностей" как средства управления пандемией.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Andrius Ufartas

"У президентской службы есть такая особенность критиковать все – каждую неделю что-то новое", – сказала 18 января премьер.

Она обратила внимание на исследование Брюгельского института.

"Они оценили влияние "паспорта возможностей" на вакцинацию во Франции, Италии и некоторых других странах. Это влияние оценили как значительное", – сказала Шимоните.

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Она акцентировала, что важна каждая жизнь, спасенная с помощью "паспорта возможностей".

"Мы следим за ситуацией, все эти эпидемиологические меры не высечены на камне. Так было и с "паспортом возможностей" для детей", – напомнила она.

"Мы также будем следить за ситуацией и в общем смысле. Какие эпидемиологические требования будут казаться подходящими, такие и предложим. Все это меняется", – прибавила Шимоните.

Спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен сказала, что сейчас не время для отказа от "паспорта возможностей".

"Думаю, важны все меры, которые побуждают людей к ответственности и заботе о себе и других. Сегодня мы не должны забывать, что началась волна "омикрона", ситуация в ближайшие недели, видимо, будет развиваться в сторону роста числа новых случаев, поэтому сейчас не время для хаотических действий о отказа от мер, которые оправдали себя", - сказала спикер.

Советник президента Гитанаса Науседы Ирена Сегаловичене во вторник в интервью на Žinių radijas заявила, что "паспорт возможностей" исчерпал себя, поэтому надо искать новые способы управления пандемией.

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