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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните обратилась к жителям Литвы и призвала их перед лицом угрозы кризиса, связанного с мигрантами, оставаться сплоченными, бдительными и непоколебимыми.

"Во вторник по предложению правительства парламент одобрил введение режима ЧП на части территории Литвы. Этот режим действует в приграничной зоне, на расстоянии 5 км от границы с Беларусью, а также в местах проживания мигрантов.

Поскольку белорусскому режиму не удалось вызвать раскол в ЕС, между соседними странами и вызвать хаос в Литве, Латвии и Польше, он решил накалить обстановку, заталкивая мигрантов на территорию Литвы и Польши.

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Поэтому на фоне роста напряжения мы должны оставаться сплоченными, бдительными и непоколебимыми", – сказала премьер.

По ее словам, активация режима ЧП предоставляет нашим военным и пограничникам все необходимое для охраны госграницы.

"Я очень рада тому, что в данной ситуации все ведомства действуют слаженно и сплоченно. Парламент почти единогласно одобрил введение режима ЧП, поддержал это предложение и президент Литвы", – заметила Шимоните.

По ее словам, на твердость и доверие вдохновляет и однозначная поддержка ЕС и НАТО.

"Я благодарю всех литовских служащих, пограничников, военных, на которых в данной ситуации ложится самая большая нагрузка и испытания. Я горжусь Вами", – сказала Шимоните.

Она подчеркнула, что с начала гибридной атаки мы убедились в профессиональности и ответственности наших пограничников, полицейских, военных.

"Литва не раз в самых сложных ситуациях доказывала, что может сплотиться и быт непобедимой. Я не сомневаюсь, что и сейчас мы вместе с поляками и латышами защитим безопасность границы ЕС и нашей границы, а вместе с тем и право на свободное и демократическое устройство наших дел, не поддаваясь на шантаж и давление извне. Давайте останемся сплоченными и ответственными, давайте доверять нашим служащим и дадим им выполнять их долг. Спасибо", – сказала Шимоните.

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