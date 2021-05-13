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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что моббинг (травля в коллективе) является культурной проблемой в Литве, а положение можно начать исправлять, начиная с себя.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Andrius Ufartas

"Это культурная проблема, в нашем обществе очень часто, не только в лечебных учреждениях, в большинстве коллективов, мы видим преобладающую склонность корить, критиковать, иногда очень сурово наказывать за совершенные ошибки. У нас действительно нет культуры похвалить, поддержать человека, помочь ему, предложить помощь. Я полагаю, что это меняется, но недостаточно быстро", – заявила премьер в Сейме в четверг.

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"Нам нужно осмотреться, может быть, мы слишком критичны, слишком требовательны, а иногда очень строги к людям, которые совершают ошибку, или у которых иное мнение, чем у нас самих", – добавила глава правительства.

Так она комментировала ситуацию с самоубийством молодого медика в Шяуляской Республиканской больнице и упомянула предыдущий случай в Республиканской Лаздинайской больнице в Вильнюсе. Премьер отметила, что определенные меры помощи уже были созданы, учреждена специальная линия для того, чтобы медики могли сообщить о случае давления на работе, однако эта инициатива потухла, поскольку не было поддержки.

Покончившая жизнь самоубийством молодая врач была уволена из Шяуляйской Республиканской больницы в минувший четверг за грубые служебные нарушения. Ее смерть может быть связана с системным моббингом в этом учреждении.

Правоохрана выясняет причины смерти молодого врача.

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