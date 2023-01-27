"В местах массовых захоронений по всей Литве погребены многие таланты, мудрость, знания, мечты и цели. Это – жестоко оборванные жизни, которые должны были продолжаться, нереализованный потенциал, который сделал бы сегодняшнюю Литву еще лучше. Тысячи убитых литовских евреев считали Литву своим единственным домом, были нашими согражданами и соседями, поэтому очень важно, чтобы мы нашли в себе благодушие помнить и чтить этих жертв, а также решимость и волю противостоять любым проявлениям ненависти, сталкиваясь с ними сегодня. Никакие тени нетерпимости не должны омрачать светлую Литву, которую веками строили и строят поколения людей разных культур, национальностей и конфессий. Пусть примером для нас будут сыновья и дочери Литвы, заслуживающие величайшего уважения, – спасители евреев, праведники мира, не заглушившие голос своей совести перед лицом этой особой трагедии", – премьер-министр Ингрида Шимоните.

По данным Центра по изучению геноцида и сопротивления населения Литвы, до начала Холокоста в Литве проживало около 208 000 евреев.