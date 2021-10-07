По словам премьер-министра, новые меры не снизят количество больных, поскольку все зависит от ответственности самих жителей.

"Количество новых случаев это точно не снизит, поскольку все зависит от ответственности людей, разве что помог бы карантин - но не ношение масок, а ограничение мобильности, других видов деятельности, закрытие школ и т.д., правительство пока всего этого не планирует. Несмотря на то, что число новых случаев достаточно велико, но, если мы сравним ситуацию с прошлым годом, то видим явную разницу в заполненности больниц и среднем показателе смертности", – сказала в четверг на Žinių radijаs Шимоните.

По ее словам, это лучшее доказательство того, что вакцина действует - привитые в больницы либо не попадают, либо попадают, но болезнь переносят реже, умирают реже.

"У нас две цели. Мы видим, что самая высокая смертность остается в группе людей старше 75 лет. В этой группе, к сожалению, в отличие от западных стран, у нас показатель вакцинации ниже. Если кому-то эти выплаты помогут определиться с вакцинацией, мы решили предложить такой вариант", – сказала премьер.

Она напомнила, что деньги получат и те, кто решит привиться третьей дозой.

"Чтобы это было честным решением, чтобы деньги получили не только те, кто до этого по разным причинам не прививался", – пояснила премьер.

Шимоните объяснила, почему правительство решило больше не оплачивать тесты тем, кто должен обязательно тестироваться (это не касается тех, кто не может привиться по медицинским показаниям).

"Сейчас вакцина доступна всем, поэтому решение не прививаться без медицинских показаний - это вопрос желания или нежелания или еще каких-то условий, значит работодатель или сам человек должен платить за тесты из своего кармана", – сказала Шимоните.

"Этот порядок не вступит в силу завтра или послезавтра, дается достаточно большой срок, у людей будет возможность привиться", – акцентировала она.