"Может, самого слова не будет, но не стоит надеяться, что не будет ограничений", – сказала премьер журналистам.
По ее словам, главы разных стран обращают внимание на важность вакцинации.
"У нас есть единственная просьба – прививайтесь, прививайтесь и еще раз прививайтесь, иначе быстро появляющиеся мутации могут быстро стать доминирующими в Литве и свести на нет ту работу, которую мы вместе сделали, придерживаясь строгих правил и активно прививаясь в начале вакцинации", – подчеркнула Шимоните.
По ее словам, быстрая вакцинация важна для всех.
"Это, конечно же, важно и для правительства, не мне это нужно, не парламенту, не власти. Это нужно, чтобы мы могли вернуться к обычной жизни", – прибавил премьер.
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