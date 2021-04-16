В пятницу премьер отправилась с рабочим визитом в Неменчине, Пабраде, Швенчёнис и Висагинас. В ходе визита она интересуется организацией процесса вакцинации.

По данным Департамента статистики, в Висагинасе привиты 10,7%, в Швенченском районе – 18,6%, в Вильнюсском районе – 12,6% жителей. Средний показатель по Литве составляет 18,9%.

Премьер заметила, что одно из препятствий в данном муниципалитете, которое мешает организации слаженного процесса вакцинации пожилого населения - язык, часть жителей здесь говорить по-русски. Эту проблему обещают решать.

"Мы договорились о некоторых вещах, которые правительство постарается сделать и помочь муниципалитету. Во-первых, речь идет о профессиональной информации на русском языке о пользе вакцинации и ответах на вопросы, которые люди хотят задать что часть людей не берет информацию из литовских источников, иногда пользуется источниками на других языках, не всегда такая информация бывает надежной", – заметила премьер.

По ее словам, из-за большого количества фейков иногда сложно получить объективную информацию.

"Иногда люди верят фейкам или другим формам дезинформации. Я думаю, это актуальное замечание, мы постараемся предоставить нашим нацменьшинствам как можно больше информации на тех языках, на которых им проще принимать информацию", – сказала премьер.

Общаясь с представителями СМИ в Висагинасе, она обратилась к жителям по-русски.

"Дорогие висагинцы, я думаю, что всем уже надоело жить в таких условиях, которые сейчас ограничивают нашу повседневную деятельность (встречи и общение). Поэтому я призываю всех вас, если у вас есть такая возможность, пользуйтесь возможностью, которую нам предоставила наука, защитите в первую очередь себя, а там и своих близки, окружающих, от тяжелой болезни и осложнений, а все общество от тех ограничений, которые, к сожалению, еще действуют", - сказала Шимоните.

На вопрос, будут ли на выходные перераспределены между муниципалитетами имеющиеся запасы вакцины, поскольку в некоторых районах вакцин не осталось, Шимоните ответила, что запасов вакцины в принципе осталось немного.

"Минздрав может сказать, осталось ли что-то для перераспределения. Во многих муниципалитетах уже не осталось запасов, по крайней мере, сегодня утром Pfizer уже не было. В выходные будут какие-то поставки вакцины AstraZeneca, но в целом у Минздрава нечего перераспределять, во всех муниципалитетах темпы вакцинации ускорились", – заметила премьер.

на акцентировала, что новые партии вакцины поступят на следующей неделе.