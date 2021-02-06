"Мы сейчас говорим не о том, что еще ограничить или закрыть, а о том, как поэтапно безопасно открывать то, что сейчас закрыто. Мне такие призывы неприятны. Я считаю такие действия неэтичными.
Призывать людей приходить куда-то, где много людей, когда логично избегать скопления людей, ненужной мобильности - это не самое подходящее поведение в данных условиях", – сказала она журналистам.
Шимоните прибавила, что внимание правительства сейчас сосредоточено на открытии бизнеса, в первую очередь торговых точек.
"Я не сомневаюсь, что в семьях этих призывающих или в их окружении есть те, кто болел COVDI-19, или даже умер от этой болезни. Сожалею об этом. Но сейчас внимание направлено на то, на каких условиях сможет открыться хотя бы часть бизнеса, торговых точек в первую очередь", – заверила премьер.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Полиция Литвы предупреждает: в выходные в десяти муниципалитетах пройдут дополнительные проверки (28)
Полиция Литвы предупреждает, что в выходные особое...
Требования ужесточаются: пораженными в Литве считаются все страны (24)
В Литве ужесточают контроль за приезжими и...
Суточный прирост случаев COVID-19 в Литве – 676, скончались 15 человек (3)
За минувшие сутки в Литве подтверждено 676 новых...
Премьер-министр Литвы: торговые сети ведут себя неэтично, приглашая жителей в магазины (13)
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните оценила...
Глава правительства Литвы: мы не планируем использовать российскую вакцину (84)
В Литве не планируют использовать российскую вакцину...