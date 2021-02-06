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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните оценила призыв одной из торговых сетей не сидеть дома в одиночестве, а приходить за покупками, заметив, что это неэтичное и неподходящее поведение в нынешних условиях.
Премьер-министр Литвы: торговые сети ведут себя неэтично, приглашая жителей в магазины
© DELFI / Orestas Gurevičius

"Мы сейчас говорим не о том, что еще ограничить или закрыть, а о том, как поэтапно безопасно открывать то, что сейчас закрыто. Мне такие призывы неприятны. Я считаю такие действия неэтичными.

Призывать людей приходить куда-то, где много людей, когда логично избегать скопления людей, ненужной мобильности - это не самое подходящее поведение в данных условиях", – сказала она журналистам.

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Шимоните прибавила, что внимание правительства сейчас сосредоточено на открытии бизнеса, в первую очередь торговых точек.

"Я не сомневаюсь, что в семьях этих призывающих или в их окружении есть те, кто болел COVDI-19, или даже умер от этой болезни. Сожалею об этом. Но сейчас внимание направлено на то, на каких условиях сможет открыться хотя бы часть бизнеса, торговых точек в первую очередь", – заверила премьер.

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