В четверг в интервью в передаче Info TV на ЛНК Шимоните назвала ситуацию с коронавирусом не столько напряженной, как было в конце 2020 года, сколько ухудшающейся.
"Каждый день в больницу попадают 50-70 новых пациентов. Большая часть этих людей – почти 90% - непривитые. Это я хотела бы подчеркнуть, это важно, когда говорим о пользе вакцинации", – сказала премьер.
Она заметила, что места в больницах заполняются в таком же темпе, как было в октябре 2020 года.
"Все будет зависеть от роста числа заболевших. Если количество новых случаев немного стабилизируется, видимо через пару недель стабилизируется количество пациентов в больницах, но мы должны знать, что не за горами 1 сентября, дети вернутся в школы, обучение будет контактным", – акцентировала Шимоните.
По ее словам, в Израиле отмечено, что после начала учебного года, уровень заболеваемости вырос. По этой причине, считает Шимоните, оценивать ситуацию надо осенью.
"Даже если мы сейчас будем видеть какую-то стабилизацию, все равно надо смотреть, что будет после 1 сентября", – сказала премьер.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Вильнюс сообщил, на каких условиях дети смогут вернуться в классы (16)
Новый учебный год в этом году в школах Вильнюса будет...
Премьер-министр Литвы считает, что ситуацию может ухудшить начало учебного года (8)
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...
Ходорковский: я абсолютно не верю, что Лукашенко действует в одиночку (9)
Представитель российской оппозиции, глава движения...
Министр обороны Литвы: Лукашенко попал в тот капкан, который строил для стран Евросоюза (55)
"Не хотелось бы обсуждать провокации на...
Премьер-министр Литвы о "паспорте возможностей" в торговых центрах: это не вопрос конкуренции (20)
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...