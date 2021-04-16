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После 3 мая в Литве обсудят привилегии для людей, у которых есть иммунитет, и для тех, кто сдал тест. Об этом упомянула премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните во время посещения центра вакцинации в Неменчине. Вместе с тем она порадовалась тому, что в муниципалитете Вильнюсского района темпы вакцинации немного ускорились.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Andrius Ufartas

"Мы видим, что темп вакцинации ускорился, планы, действия - кое-что мы сами предложили, предлагаем помощь, организуем подвоз, увеличиваем мощности вакцинации. Работают и муниципалитеты, думаю, что чувствуется и давление общества. Это большой муниципалитет, большая территория, это определенный вызов, поэтому мы обсуждаем помощь, планы муниципалитета. Я думаю, мы идем в верном направлении", – сказала Шимоните.

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Сначала, по ее словам, в некоторых муниципалитетах, возможно, не хватало понимания в вопросе важности вакцинации.

"Многое зависит от доверия и личного лидерства. Я понимаю, что сейчас у мэра есть лидерство, она видит ответственность, все действия запланированы, работает команда. Будем продолжать совместную работу", – сказала Шимоните.

На вопрос, когда может появиться иммунный паспорт, Шимоните ответила, что этот вопрос обсуждают.

Она обратила внимание на то, что иммунитет есть у переболевших и полностью привитых жителей.

"То, о чем говорят дополнительно - это не иммунный паспорт. Это проверка человека, тест не показывает наличие болезни, возможно, при наличии отрицательного теста или неполной вакцинации он может свободнее в чем-то участвовать. Мы говорим о периоде после 3 мая, когда вступят в силу все решения, принятые правительством вчера. Как пример могу привести, – ужин в помещении ресторана", – сказала Шимоните.

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