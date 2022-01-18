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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что правительство внимательно следит за эпидемиологической ситуацией в стране. По ее словам, "омикрон" в Литве распространяется не так быстро, как в других странах.

"Мы внимательно следим за положением, количество новых случаев растет достаточно быстро, но так быстро как в других странах количество новых случаев не удваивается", – сказала 18 января глава правительства.

Она акцентировала важность дальнейшей вакцинации граждан от COVID-19. По словам премьера, очевидно, что сейчас статистика беспощадна именно к непривитым.

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"Еще раз обращаю внимание на то, что показывают данные больниц. Они показывают, что в реанимации почти 90% - непривитые. Значит, если бы этих людей не было в реанимациях, то мы вообще не обсуждали бы никакие карантины. Конечно, сколько-то было бы, не во всех случаях вакцина отлично срабатывает, но о таких цифрах как сейчас, мы бы точно не говорили", – сказала Шимоните.

"Статистика смертей также беспощадна. Поэтому я еще раз, пользуясь случаем, призывают привиться всех - у кого есть "паспорт возможностей" и у кого его нет, если вы еще не привились или же привиться бустерной дозой", – прибавила она.

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