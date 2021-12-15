Премьер-министр Литвы призывает жителей прививаться бустерной дозой вакцины от коронавируса

"Сейчас главная весть - надо прививаться третьей дозой, поскольку по имеющейся информации, после третьей дозы появляется достаточная защита от этого штамма, это помогает избежать других проблем", – сказала после заседания правительства Шимоните.
По ее словам, сейчас главное - "внимательно следить за ситуацией, проводить исследования, оценивать ситуацию в других странах, где "омикрон" распространен гораздо шире.
По словам главы правительства, дополнительные ограничения будут зависеть от ситуации в больницах.
"Дополнительные ограничения будут зависеть от той динамики, которую будем видеть в больницах. Пока в больницах динамика стабильная, она не слишком радует, но пока она такая, я бы назвала ее "уплощенной", – сказала премьер.
"Если мы увидим, что больничные койки заполняются быстрее, конечно, придется вернуться к дискуссиям", – прибавила она.
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