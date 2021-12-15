Премьер-министр Литвы призывает жителей прививаться бустерной дозой вакцины от коронавируса

aA
15 декабря в Литве сообщили о том, что обнаружены два случая заболевания штаммом "омикрон". Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните призывает жителей прививаться бустерной дозой вакцины о коронавируса.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Сейчас главная весть - надо прививаться третьей дозой, поскольку по имеющейся информации, после третьей дозы появляется достаточная защита от этого штамма, это помогает избежать других проблем", – сказала после заседания правительства Шимоните.

По ее словам, сейчас главное - "внимательно следить за ситуацией, проводить исследования, оценивать ситуацию в других странах, где "омикрон" распространен гораздо шире.

Статьи по теме:
Коронавирус в Литве: 2123 новых случая и 12 смертей
Коронавирус в мире: "Омикрон" способен обходить иммунную защиту, ковидные паспорта ускоряют темпы вакцинации  (28)

По словам главы правительства, дополнительные ограничения будут зависеть от ситуации в больницах.

"Дополнительные ограничения будут зависеть от той динамики, которую будем видеть в больницах. Пока в больницах динамика стабильная, она не слишком радует, но пока она такая, я бы назвала ее "уплощенной", – сказала премьер.

"Если мы увидим, что больничные койки заполняются быстрее, конечно, придется вернуться к дискуссиям", – прибавила она.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

В Литве начинается вакцинация детей в возрасте 5-11 лет

В среду в Литве начинается вакцинация детей в возрасте...

Коронавирус в Литве: 1 492 новых случая и 23 смерти

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1 492 новых случая...

Правительство Литвы решает, когда можно будет отозвать действие "паспорта возможностей" (65)

Правительство Литвы обсуждает, когда можно будет...

Президент Литвы оценил решение премьера: это поражение (52)

Президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал...

TOP новостей

Президент Литвы оценил решение премьера: это поражение (52)

Президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал...

Правительство Литвы установило показатель, который будет регулировать использование "паспорта возможностей" (17)

Правительство Литвы в среду установило показатель,...

Министр: налог на автомобиль в Литве введут, только он может измениться (15)

16 декабря в парламенте Литвы было запланировано...

Литовские водители получили отсрочку: аптечки нового образца введут с апреля (20)

После волны возмущения со стороны водителей Минздрав...

Премьер-министр Литвы призывает жителей прививаться бустерной дозой вакцины от коронавируса

15 декабря в Литве сообщили о том, что обнаружены два...