После заседания правительства премьер-министр Ингрида Шимоните сказала, что мобильность ограничена по нескольким причинам.

"Правительство решило на 11 дней вернуть ограничение мобильности. Причин несколько. Первая – правительство призывает жителей на Пасху оставаться дома, там, где вы живете. Чтобы немного уменьшить суету и мобильность, которые за последнее время вернулись на тот уровень, который наблюдался осенью. Люди стали мобильнее. Может, это не было бы проблемой, если бы не совпало с распространением британского штамма. Вторая – надо сохранить муниципалитеты, в которых ситуация лучше", – сказал премьер.

Она призвала локализовать южноафриканский штамм.

"Третья – давайте попробуем локализовать южноафриканский штамм. Если нам удастся локализовать эту проблему и там, где ее установили, было бы хорошо, если бы она не распространилась", – сказала премьер.

Шимоните заметила, что в ближайшее время надо привить как можно больше людей из группы риска, чтобы в больницы попадало меньше людей.

"Ничего закрывать мы не предлагаем, все, что открыто, работает на нынешних условиях. Сейчас не парикмахерские и магазины представляют наибольший риск, а контакты между людьми", – заметила премьер.

Глава правительства признала в праздники сделать паузу.

"Так мы поможем снизить масштаб третьей волны. Поскольку эта волна приведет к занятым больничным койкам, отданным для больных COVID–19. (…) Мы не хотим комендантского часа, не хотим закрытия бизнеса, не хотим американских горок. Поэтому прошу всех сплотиться. Цель этого - жизнь наших родителей, дедушек и бабушек", – сказала Шимоните.

Она согласилась с тем, что люди злоупотребляют возможностью не носить маски на улицах, если соблюдается безопасное расстояние. Она сказала, что делать этого не хочется, но, возможно, это правило придется вернуть.

"Я согласна, что есть нарушения. Правительство приняло решение, что маски на улице не нужны, если соблюдается расстояние в 2 м. Но есть люди, которые не соблюдают это требования, не боятся даже видеокамер. Согласна, что тут нужно больше контроля. Не хотелось бы возвращать обязательное ношение масок на улице. Но если мы увидим, что иного выхода нет, местами это требование могут вернуть", – сказала Шимоните.