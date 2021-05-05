"Распространяйте вирус желтой волны и прославляйте имя Литвы. От всей души желаю вам в этом году победы, вы этого достойны",- сказала она.
По данны Группы по имиджу Канцелярии правительства, в первом полугодии прошлого года и в первом квартале этого года группа The Roop внесла наибольший вклад в увеличении узнаваемости Литвы в зарубежных странах (в области культуры).
65-ый конкурс "Евровидение" пройдет в Роттердаме 18 мая.
Группа The Roop будет представлять Литву с песней Discoteque.
Эта группа была выбрана и в прошлом году, ей пророчили победу на конкурсе, но из-за коронавируса конкурс не состоялся.
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