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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в среду после заседания правительства сказала, что после 31 января часть ограничений снимут, но далеко не все.

"Не будет так, я могу сказать об этом, все ограничения после 31 января не снимут. Какая-то часть ограничений останется. Но какая именно, еще будем решать", – сказала Шимоните.

По ее словам, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

"Главный вопрос - на каких условиях. Это не значит, что все ограничения сохранятся. Но все будет зависеть от ситуации. И несмотря на то, что бывают дни с разными показателями, общая ситуация пока является позитивной. Вопрос, достаточно ли быстро все меняется", – сказала премьер.

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Она сказала, что беспокойство вызывают штаммы коронавируса.

Сейчас есть два вызова: надо "спустится с высокого холма" плюс сейчас распространяются штаммы, которые быстро наращивают новые случаи.

Шимоните сказала, что на следующей неделе правительство будет вести переговоры с экспертами. Действующие ограничения планируют пересмотреть 17 января.

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