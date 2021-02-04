Премьер-министр Литвы: послабления, возможно, будут на следующей неделе

Свою запись в социальной сети Facebook Шимоните оставила, комментируя заседание правительства, на котором было решено пока не обсуждать смягчение карантина.
Этот вопрос не был внесен в повестку заседания после того, как во вторник Экспертная комиссия при правительстве предложила не смягчать карантинные правила до снижения показателей заболеваемости. По мнению И. Шимоните замечания экспертов должны обсуждаться и учитываться.
"Сожалею, что публичные дискуссии кто-то принял за принятые решения, но правительство их еще не принимало. Я не сомневаюсь, что в понедельник удастся договориться по принципиальной схеме карантинных послаблений, а открытые вопросы – о поэтапном открытии магазинов и услуг – будут решены. Очень важно, как можно скорее вернуть в школы детей, понятно желание заниматься бизнесом, но еще важнее не попасться в ловушку йо-йо", – писала Шимоните.
"Будут ли на следующей неделе изменения? Скорее всего, если это позволит схема, о которой договорились, а наше движение вниз закрепится. Никому ничего не придется "требовать", "добиваться", "заявлять", я уверена, нам удастся принять рациональное решение. А сегодня вечером приношу извинения за ожидания, которые были вызваны. Я думаю, что извиняться за это приятнее, чем за решения, которые пришлось бы отозвать", – заметила премьер.
По ее словам, эпидемиологическая ситуация в Литве все еще нестабильная.
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