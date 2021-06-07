Литва по эпидемиологической ситуации наконец-то вышла из темно-красной зоны. По данным на 7 июня 2021 года показатель заболеваемости за последние 14 дней в Литве составляет 193 на 100 000 жителей.

Delfi напоминает, что за минувшие сутки установили всего 84 новых случая коронавируса.

Шимоните сказала, что таких данных не было уже больше полугода.

"Вчера мы перешли из темно-красной в красную зону. Этого не было больше полугода, может, ранней осенью когда-то в последний раз и был такой небольшой показатель", – сказала премьер.

Она на заседании в понедельник сделала комплимент министерству и муниципалитетам.

"Если мы выдержим такой темп, думаю, что у многих людей будет немало возможностей, не только в виде паспорта, но и вообще возможностей в недалеком будущем. Поэтому очень важно, не терять бдительности и не сбавлять темп", – заметила Шимоните.

Delfi напоминает, что карантин в Литве продлен до конца июня.