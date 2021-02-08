"Видимо все упирается в такую элементарную логику. Насколько раньше мы можем открыть бизнес в отдельных муниципалитетах? На несколько дней. И честно говоря, таких муниципалитетов, которые по уровню заболеваемости входят в желтую зону, меньше чем пальцев на одной руке. Значит, надо увеличивать масштабы тестирования, для этого надо сделать все необходимое на этой неделе", – сказал он.
Премьер заверила, что упор будет делаться на открытии той деятельности, которая не приведет к риску роста мобильности.
"Я думаю, люди меньше ездят в парикмахерские, но больше за покупками, поэтому лучше принимать решение в национальном масштабе", – сказала Шимоните.
Шимоните заметила, что не может сказать, когда в школу вернутся дети.
"К этому надо подготовиться, испытать схемы тестирования. Ведь речь идет о детях, о массовости. Мы к этому готовимся, Минздрав Литвы, думаю, тоже готовится. Думаю, после каникул сможем говорить о поэтапном возвращении детей в школы", – обещала она.
Премьер сказала, что не может гарантировать, что летом карантина не будет.
"Все зависит от того, когда начнется лето. (…) Но если говорить о 1 июня, то не знаю, можно ли будет в этот день проводить какие-то мероприятия в помещениях. Тут о каких-то датах говорить пока рано", – заметила она.
Шимоните сказала, что надеется, что ничего непредвиденного не случится.
"Если же вдруг ситуация ухудшится или начнет распространяться мутация, придется вернуться к более жесткому карантину. Хочу этого избежать, поэтому правительство будет неспеша вводить послабления", – продолжила она.
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