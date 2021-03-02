Delfi напоминает, что в минувший понедельник сообщалось, что в марте Еврокомиссия предложит ЕС правила относительно "зеленого паспорта" для привитых от коронавируса. Об этом сообщила председатель ЕК Урсула фон Ляйен.

Шимоните сказала, что не стоит говорить о "зеленом паспорте", как о том документе, который появится в ближайшее время.

"Мы не должны говорить о иммунном паспорте, как о чем-то, что начнет действовать в ближайшие недели", – сказала премьер-министр.

"Совет ЕС обсудил пока только принципы этого документа, до осуществления проекта ждет немало работы. (...) когда он сможет действовать - пока сказать сложно. Поэтому о конкретных привилегиях или каких-то действиях с его использованием, пока не могу связать никакую идею", – сказала Шимоните.

Премьер-министр Литвы сказала, что пока не начата массовая вакцинация, у привитых не может быть никаких привилегий.

"Чтобы это стало возможным, сама вакцинация должна продвинуться далеко вперед, чтобы можно было выбирать вакцинацию. Я не сомневаюсь, что сейчас многие хотят привиться, если будет достаточно вакцины. Пока государство не может предоставить такую возможность, поэтому и больших привилегий обещать никто не может", – сказала премьер, упомянув, что больше вакцин Литва может получить во втором квартале этого года.