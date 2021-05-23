aA
Прилетевших из Минска пассажиров рейса Афины-Вильнюс еще сегодня вечером опросит литовская полиция с тем, чтобы как можно быстрее собрать информацию о случившемся с самолетом Ryanair, направленным в белорусскую столицу, отметила премьер Ингрида Шимоните.
Премьер-министр Литвы: пассажиров из Минска еще сегодня вечером опросит полиция
© DELFI / Josvydas Elinskas

Вечером воскресенья она встретилась в Вильнюсском аэропорту с вернувшимися пассажирами.

"Мы очень рады, что, наконец, самолет смог завершить свой путь, но одновременно, поскольку сегодня уже начато досудебное расследование, мы попросили прилетевших о понимании, чтобы для ускорения расследования вопросы должностных лиц были заданы еще сегодня вечером, чтобы как можно более оперативно собрать информацию, мы также надеемся на их сотрудничество с правоохранительными органами и на предоставление всей известной им информации нашим должностным лицам", – сказала премьер журналистам после встречи.

Статьи по теме:
Науседа рассказал о предложениях по конкретным санкциям: действия белорусского режима необходимо оценивать со всей строгостью  (60)
Задержание Протасевича: Ryanair в соцсетях обвиняют в "пособничестве диктатору"  (51)

"Надеемся, что сегодня удастся как можно быстрее отпустить людей домой, поскольку мы понимаем, что все устали", – добавила она.

Глава правительства также сказала, что это событие будет расследовано "очень тщательно".

В воскресенье Генпрокуратура Литвы начала досудебное расследование по факту захвата самолета и запрещенного международным правом обращения с людьми.

Расследование проводит Бюро криминальной полиции Литвы.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Пассажиры приземлившегося в Минске самолета передают слова Протасевича: сказал, что ему грозит смертная казнь (66)

Спецслужбы заставили самолет, летевший из Афин в...

Президент Литвы требует освободить Протасевича: международное сообщество должно принять срочные меры Шимоните: требуем, чтобы самолет немедленно вылетел в Вильнюс; Сейм проведет внеочередное заседание (154)

Президент Литвы Гитанас Науседа требует освободить...

Светлана Тихановская: режим захватил самолет, чтобы задержать белорусского журналиста Ландсбергис: это тревожная новость (145)

Режим Александра Лукашенко перехватил и в Минске...

Посаженный белорусским режимом в Минске самолет вернулся в Вильнюс прямая трансляция Delfi (467)

В воскресенье редакция Delfi получила письмо от читателя...

TOP новостей

Пассажир рейса Афины-Вильнюс: было ясно, что задержание срежиссировано (14)

Пассажир Мантас, летевший самолетом Ryanair , который...

Правительство Литвы: будем добиваться закрытия пространства Беларуси для международных рейсов (12)

Поскольку в воскресенье Минск вынудил приземлиться...

Gitanas Nausėda Gabrielius Landsbergis

Науседа рассказал о предложениях по конкретным санкциям: действия белорусского режима необходимо оценивать со всей строгостью Генпрокуратура Литвы начала расследование по факту захвата самолета (60)

Действия белорусского режима необходимо оценивать со...

Į Vilnių iš Atėnų skridęs „Ryanair“ lėktuvas buvo priverstas nusileisti Minske Į Vilnių iš Atėnų skridęs „Ryanair“ lėktuvas buvo priverstas nusileisti Minske Į Vilnių iš Atėnų skridęs „Ryanair“ lėktuvas buvo priverstas nusileisti Minske

Посаженный белорусским режимом в Минске самолет вернулся в Вильнюс прямая трансляция Delfi (467)

В воскресенье редакция Delfi получила письмо от читателя...

Генпрокуратура Литвы начала расследование по факту захвата самолета (4)

В воскресенье Генпрокуратура Литвы начала досудебное...