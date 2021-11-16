Этот вопрос правительство обсуждало и на прошлой неделе.

"Будут внесены соответствующие уточнения, "паспорт возможностей" будет требоваться только в местах развлечений, на внеклассную деятельность и тем более на школу действие документа ни в коем случае распространяться не будет. Так же, как этот порядок сейчас действует для лиц старше 16 лет", – сказала премьер.

По ее словам, правительство обсудит и срок годности документа.

"Те установки, которые действуют сейчас для переболевших - 7 месяцев, так и после вакцинации документ будет действовать 7 месяцев, а потом человек должен либо сдать тест на антитела, если их достаточно, то результат теста будет введен в систему и на этом основании продлят "паспорт возможностей", если нет - надо будет привиться третьей дозой", – пояснила Шимоните.