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17 ноября правительство Литвы обсудит введение "паспорта возможностей" для детей с 12 лет, а также другие вопросы, связанные с этим документом. По словам премьер-министра Ингриды Шимоните, детям с 12 лет этот документ потребуется только в местах развлечений.

Этот вопрос правительство обсуждало и на прошлой неделе.

"Будут внесены соответствующие уточнения, "паспорт возможностей" будет требоваться только в местах развлечений, на внеклассную деятельность и тем более на школу действие документа ни в коем случае распространяться не будет. Так же, как этот порядок сейчас действует для лиц старше 16 лет", – сказала премьер.

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По ее словам, правительство обсудит и срок годности документа.

"Те установки, которые действуют сейчас для переболевших - 7 месяцев, так и после вакцинации документ будет действовать 7 месяцев, а потом человек должен либо сдать тест на антитела, если их достаточно, то результат теста будет введен в систему и на этом основании продлят "паспорт возможностей", если нет - надо будет привиться третьей дозой", – пояснила Шимоните.

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