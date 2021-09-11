"В данном случае беда в том, что ни я, ни Арунас Дулькис не можем обратиться в больницы с просьбой, чтобы эту госпожу и ее единомышленников не брали в "кислородную, катетерную неволю и не пленили с помощью аппарата ИВЛ", если все это потребуется, чтобы их легкие не превратились в зефир. Поскольку есть Конституция, Гиппократ и другие вещи. Поэтому полную "свободу заболеть" мы не сможем вам предоставить. И вам это прекрасно известно, поэтому таким заявлением вы и делитесь. Это нечестное заявление", – sureagavo premjerė.

Она также написала, что не гарантирует доступ и других медицинских услуг, если врачам придется спасать большое число пациентов с коронавирусом.

"Точно также, мы не сможем обеспечить доступ других услуг здравоохранения, если они потребуются госпоже и ее единомышленникам, ведь койки, врачи и оборудование чем дальше, тем больше будут служить для лечения больных ковидом. Я искренне не желаю никому заболеть какой-либо болезнью, но и защитить каждого – мне не по силам. А уже есть случаи, когда эксперименты молодых людей "заболеем и получим натуральный иммунитет" уже не раз заканчивались печально, очень жаль, таких случаев больше, чем хотелось бы. Ведь и они - это уже слишком много", – писала Шимоните.

В конце записи она призвала жителей прививаться и беречь себя.

"И спасибо всем, кто не только сам привился, но и посоветовал другим. Чтобы было, как в Дании", – подытожила премьер.

Василяускайте на митинге выдвинула к власти несколько требований: упразднить "паспорт возможностей" и все ограничения по управлению пандемией с 13 сентября.

По ее словам, у властей даже не было права предлагать их: "Предложение - это преступление".

Философ также требовала отказаться от "кампании" унижения, пропаганды, лжи и насмешек, не заставлять людей прививаться и тестироваться.

По мнению Василяускайте, правительство не должно заботиться об управлении пандемией.

Напомним, что 10 сентября на Кафедральной площади состоялся митинг Союза семей против ограничений, связанных с COVID-19.

После митинга часть его участников пыталась пройти к зданию парламента, однако полиция пресекла им путь, поэтому примерно через час собравшиеся разошлись.