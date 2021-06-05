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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните письменно ответила на требование организаторов марша в защиту семьи уволить министра экономики и инноваций Аушрине Армонайте, министра юстиции Эвелину Добровольскую и министра здравоохранения Арунаса Дулькиса.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Domantas Pipas

"Я не могу согласиться с вашим требованием уволить трех министров. Ваши аргументы неточные, необъективно обоснованные, поэтому сожалею, что вам могло не хватить объективной информации", - сказано в документе с подписью премьера, переданном Раймондасу Гринявичусу, которого считают организатором марша.

Шимоните указала, что, пользуясь случаем, "представляет более точную информацию" о каждом из этих трех министров.

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"Министр юстиции как член правительства не представляла никаких поправок к законам, которые ослабили бы положение литовского языка или внесли раскол в национальные общины. В плане правительства было утверждено требование подготовить закон о нацменьшинствах, цел которого - реализация прав живущих в Литве нацменьшинства на сохранение идентичности, культуры, свободы самовыражения и самореализации", - указала Шимоните.

"Глава Минздрава не инициировал "принудительное тестирование и вакцинацию". В Литве и тестирование, и вакцинация от COVID-19 не являются принудительными – никого не заставляют этого делать. В обязательно порядке тестируются лишь люди определенных профессий, которые контактируют с детьми, больными или пожилыми людьми (...). Но и в этом случае тестирование насильно не проводится. Но я хотела бы заметить, что как добровольная вакцинация, так и профилактическое тестирование помогают избежать этой коварной болезни, унесшей жизни более 4000 жителей Литвы (...). Также хочу отметить, что нет никаких обязательных "медицинских интервенций против семей вопреки их воле", - сказала Шимоните.

Об Армонайте она написала: "Министр экономики не пропихивает крупный капитал. Напротив – я вижу значительные усилия и работы по внедрению пакетов помощи, направленных на помощь пострадавшим компаниям, малому бизнесу, малым товариществам, самозанятым людям".

Delfi напоминает, что увольнение трех министров было одним из требований организаторов Марша в защиту семей. Марш протеста состоялся в парке Вингис 15 мая, в нем приняли участие около 10 000 человек.

Организатором митинга считают мариямпольского предпринимателя Гринявичуса. Организаторы этого марша просили Вильнюсский муниципалитет выдать разрешение на проведение трехдневного митинга у парламента 15-17 июня, однако 4 июня мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявил, что такое решение не выдадут.

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