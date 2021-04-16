Премьер-министр Литвы ответила на вопрос, чем Maxima отличается от рынка Gariūnai

Буткявичюс сказал, что рыночных торговцев дискриминируют.

"Уважаемая премьер, вы упоминали, что самозанятые получили выплаты, которые соответствуют уплаченным ими налогам. В ответ могу сказать, что такие же выплаты получили и компании. Но мы говорим о расходах, каковыми является арендная плата", – сказал он.

"Мы просим, чтобы нам разрешили работать, как и крупным торговым центрам. В противном случае мы констатируем наличие дискриминации. Раньше запрещали работу магазинов, в которых продают промтовары, но разрешали те же товары продавать в магазинах крупных торговых сетей, а сейчас почему-то нас выделили", – продолжил Буткявичюс.

Он спросил министра здравоохранения, чем отличается Maximа от рынка Gariūnai?

Буткявичюс вопрошал, чувствует ли правительство, что реакция людей обострилась.

"Надо иметь в виду, что во время таких из ряда вон выходящих условий, какие сейчас сложились в государстве, мысли о бунте и протестах появляются все чаще. Это надо иметь в виду, принимая решение", – заметил он.

"Вы сами понимаете, как тяжело живется людям, которым дали на жизнь по 250 евро, а ведь из этих денег надо заплатить налоги, не буду говорить об этом подробно, потому что, видимо, никто не ответит, как жить на такие деньги, вероятно, на них можно только выживать", – продолжил Буткявичюс.

Шимоните поинтересовалась, не является ли это высказывание угрозой. На что Буткявичюс ответил, что он только передал настроение людей.

"Я хочу быть уверена в том, что ваше высказывание не является угрозой", – переспросила премьер-министр.

"Ни в коей мере, я только передаю настроение", – ответил представитель торговцев.

"Знаете, эти дискуссии о Maxima или чем-то в этом роде, мне сложно ответить, поскольку не Maximа принимает такие постановления и не ее они касаются, это касается тех мест торговли, где есть разные магазины, которые, в отличие от Maximа, были закрыты. Ведь продовольственные магазины работали и тогда, когда другие магазины не работали", – сказала Шимоните.

"Если вы считаете конкурентами магазины в торговых центрах, то по принятым правилам, они не будут работать в выходные. Если увидим, что потоками клиентов управляют ответственно, не будет большого риска, тогда эти ограничения сможем снять", – заметила премьер-мнистр.

Она напомнила, что открывают разные виды деятельности постепенно, чтобы протестировать работников.

"Так в чем особенность рынков, почему их откроют позже? Чем мы отличаемся от крупных сетей? Чтобы вы поняли, люди понимают дискриминацию со стороны правительства. И причин тому много. Во-первых, люди сами видят, что на рынках у нас лучше средства защиты от COVID-19, большие пространства и хорошая вентиляция", – ответил ей Буткявичюс.

Дулькис ответил, что в этом вопросе советуются с экспертами и эпидемиологами, кроме того, совершенно ясно, что управлять потоками людей на рынке совершенно невозможно.

"Мы просим открыть только те рынки, которые могут и хотят, принять ответственность, у которых есть необходимые условия. Мы об этом просим. Поэтому ваш ответ нас не удовлетворяет", – ответил Буткявичюс.

"Зафиксировали", – ответила на его реплику Шимоните.

Она рекомендовала Буткявичюсу подискутировать с эпидемиологами.

"Было бы неплохо, чтобы это была дискуссия экспертов, которые знают, что такое безопасность, что небезопасно, чтобы это не была дискуссия с политиками (...) ведь это чистая эпидемиология", – завершила дискуссию Шимоните.