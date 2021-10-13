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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в среду после заседания правительства сказала, что от "паспорта возможностей" пока отказываться не собираются.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Josvydas Elinskas

Глава правительства сказала, что в планах отзыва "паспорта возможностей" нет.

"Пока у нас таких планов нет. Эпидемиологическая ситуация достаточно сложная. Конечно, есть немало нюансов, которые надо иметь в виду. Треть новых случаев фиксируют среди подростков и детей, это иной контингент, нежели пенсионеры, они реже попадают в больницы. Среди заболевших половина - непривитые", – сказала Шимоните.

Она сказала, что заполняемость коек в больнице не столь интенсивная, как в декабре прошлого года.

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"Это позволяет спокойнее относится к ситуации. Но ситуация нехорошая. Поэтому правительство в ближайшее время никаких перемен не планирует", – заметила Шимоните.

Она сказала, что "паспорт возможностей" работает, и отказываться от него не планируют.

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