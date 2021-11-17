"Мне до полугода оставались три недели. Я немало общаюсь с людьми, бывает много контактов, визитов, поездок", – объяснила свое решение привиться бустерной дозой Шимоните.
Она сказала, что некоторые сбои в регистрации на прививку могут быть связаны с тем, что немало людей регистрируется на третью прививку.
"Я зарегистрировалась с первого раза, я регистрировалась в 8 ч. утра, никаких сбоев не было", – сказала премьер.
По ее сведениям, третьей дозой раньше чем через полгода привьются и многие министры.
Шимоните также сказала, что решение ввести "паспорт возможностей" на развлечения для детей с 12 лет - это политическое решение.
"Я должна сказать, что мне в некотором смысле жаль, – что призывы позаботиться о своих близких иногда действуют хуже, чем жесткие требования", – заметила она.
"Мне жаль, что немалая часть общества ждет подобных ограничений, чтобы принять решение о вакцинации. Ведь если бы все приняли решение своевременно, такие ограничения не потребовались бы", – сказала глава правительства.
По ее словам, критический показатель, от которого зависит введение жестких мер - заполненность коек в реанимации.
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