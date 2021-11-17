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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в среду привилась бустерной дозой вакцины от коронавируса. По ее словам, она не может гарантировать, что количество больных в реанимации не превысит 240 человек, но, как она подчеркнула, этого постараются избежать всеми возможными способами. Однако более жесткие ограничения в первую очередь ждут непривитых.

"Мне до полугода оставались три недели. Я немало общаюсь с людьми, бывает много контактов, визитов, поездок", – объяснила свое решение привиться бустерной дозой Шимоните.

Она сказала, что некоторые сбои в регистрации на прививку могут быть связаны с тем, что немало людей регистрируется на третью прививку.

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"Я зарегистрировалась с первого раза, я регистрировалась в 8 ч. утра, никаких сбоев не было", – сказала премьер.

По ее сведениям, третьей дозой раньше чем через полгода привьются и многие министры.

Шимоните также сказала, что решение ввести "паспорт возможностей" на развлечения для детей с 12 лет - это политическое решение.

"Я должна сказать, что мне в некотором смысле жаль, – что призывы позаботиться о своих близких иногда действуют хуже, чем жесткие требования", – заметила она.

"Мне жаль, что немалая часть общества ждет подобных ограничений, чтобы принять решение о вакцинации. Ведь если бы все приняли решение своевременно, такие ограничения не потребовались бы", – сказала глава правительства.

По ее словам, критический показатель, от которого зависит введение жестких мер - заполненность коек в реанимации.

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