Премьер-министр Литвы: ограничения, избавляющие от толчеи и появления нового штамма, должны остаться в силе

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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что правительство вместе с экспертами в понедельник обсудят возможные изменения порядка движения, но, по ее словам, они принесли хороший результат, а расслабляться нельзя. По словам премьер-министра, беспокойство вызывает появление штаммов, которые способствуют быстрому распространению болезни.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Tomas Vinickas

"Предварительно я думаю, что ограничение мобильности принесло хороший результат, сейчас важно не утратить этот эффект, ведь есть одно обстоятельство, которое беспокоит, несмотря на улучшение статистики – новые штаммы", – сказала премьер-министр.

По ее словам, штаммы быстрее распространяются, поэтому нельзя расслабляться.

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"Тогда мы из еще достаточно высокой точки, снова пойдем в гору, чего хочется избежать. Мы говорим о том, какие обстоятельства и дополнительные условия нужны в какое-то время, чтобы мы могли отменить хотя бы часть ограничений мобильности, но мы хотим избежать закалки наших жителей где-нибудь на взморье, на курортах и в других местах, где пока благодаря ограничениям удалось добиться очень хороших локальных результатов, но нам нужен хороший национальный результат", – сказала Шимоните.

Она сказала, что в понедельник правительство обсудит возможные послабления в мобильности.

Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис порадовался неоправдавшимся прогнозам в связи с праздничным периодом. Поэтому, по его словам, ситуация в больницах улучшается.

"Одно радует. Это удалось, хочется, чтобы это знали все – если перед праздниками нам пророчили коллапс системы здравоохранения, то сейчас, если посмотреть на карту больниц, то увидим немало зеленого света и ни одной красной точки", – сказал министр.

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