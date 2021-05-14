Шимоните сказала, что она считает, что Вильнюсский муниципалитет должен был оценить ситуацию и не выдавать разрешение на проведение такого мероприятия.

"Я думаю, что на такие мероприятия должны распространяться правила карантина. Вильнюсский муниципалитет решил иначе. Очевидно, что обеспечить безопасность на таком мероприятии будет сложно", – сказала премьер.

Поэтому она призвала людей беречь себя.

"Поскольку часть людей намерена протестовать не только против позиции некоторых политиков, но и против пандемии, ношения масок. Я не являюсь авторитетом для участников марша, но я призываю проявить осторожность. В такой большой толпе людей легко заразиться, заразить близких", – сказала премьер.

Она сказала, что сама не видела ни одного политика, который выступал бы против традиционной семьи.

"Само мероприятие или право на выражение своего мнения должно быть естественным правом граждан демократического государства. (...) Честно говоря, я не знаю таких политиков, которые выступают против традиционной семьи", – сказала она.

Премьер заметила, что высказывания некоторых сторонников марша больше напоминают разжигание злобы и ненависти.

"Некоторые заявления организаторов никак не связаны ни с миром, ни с другим мнением", – сказала Шимоните, заметив, что этим мероприятием поспешили воспользоваться некоторые политики.

"Понятно, что некоторые политики воспользовались этой ситуацией, чтобы улучшить свои позиции, стать более заметными. Мое мнение не меняется – никто и ничто так не вредит традиционной семье, как личный выбор людей. (…) Ни сексуальные меньшинства, ни нацменьшинства, ни инакомыслящие люди, ни политики", – сказала глава правительства.

Delfi напоминает, что колонна машин двинется в Вильнюс из Клайпеды, по дороге к ней присоединятся автомобили из других городов. Мероприятие планируется в парке Вингис в 18 ч.