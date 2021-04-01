Премьер-министр Литвы о зарубежных поездках: жители должны оценить, точно ли стоит ехать

По словам премьера, было бы хорошо, если бы люди оценивали необходимость поездки, однако, если они по возвращении соблюдают установленные правила, то она не видит в этом проблемы.
"Было бы хорошо, чтобы люди тщательно оценивали необходимость поездки, однако, поскольку действует порядок, что возвращающийся человек должен предоставить отрицательный тест и по прибытии изолироваться на определенный срок, и люди соблюдают эти правила, то правительство не настроено сейчас предлагать дополнительные ограничения, и не будет этого делать", – заявила в четверг журналистам в сейме Шимоните.
В данный момент по возвращении в Литву из-за границы следует предъявить отрицательный тест на COVID-19, сделанный не позднее, чем за трое суток до поездки. Тест требуется у лиц с 16 лет.
Исключения касаются путешествующих на собственных транспортных средствах, которые могут сдать тест в течение 24 часов после прибытия в Литву. Для таких прибывающих также требуется десятидневная изоляция.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Рейд на железнодорожном вокзале в Клайпеде: за нарушение билет на поезд подорожал на 500 евро (5)
1 апреля - день смеха. Но полиции сегодня не до шуток....
Приоритетный список в Литве удивляет: люди из группы риска будут дольше ждать своей очереди (19)
В Литве вакцины от коронавируса мало, поэтому...
"Delfi Главное": Висагинас и Шальчининкай — какая коммуникация, такая вакцинация? (34)
Изменилась ли ситуация с вакцинацией в двух городах...
Советник президента: если использовать все вакцины, 70% взрослого населения Литвы до лета будет привито (14)
Вакцин, которые Литва получит во втором квартале,...
В Вильнюсе в выходные вакциной AstraZeneca смогут привиться больше людей (3)
В четверг после обеда советник мэра Вильнюсского...