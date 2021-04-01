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Правительство Литвы не намерено делать более строгим порядок зарубежных поездок, заявила премьер-министр Ингрида Шимоните.
Премьер-министр Литвы о зарубежных поездках: жители должны оценить, точно ли стоит ехать
© Mutlu nuotr.

По словам премьера, было бы хорошо, если бы люди оценивали необходимость поездки, однако, если они по возвращении соблюдают установленные правила, то она не видит в этом проблемы.

"Было бы хорошо, чтобы люди тщательно оценивали необходимость поездки, однако, поскольку действует порядок, что возвращающийся человек должен предоставить отрицательный тест и по прибытии изолироваться на определенный срок, и люди соблюдают эти правила, то правительство не настроено сейчас предлагать дополнительные ограничения, и не будет этого делать", – заявила в четверг журналистам в сейме Шимоните.

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В данный момент по возвращении в Литву из-за границы следует предъявить отрицательный тест на COVID-19, сделанный не позднее, чем за трое суток до поездки. Тест требуется у лиц с 16 лет.

Исключения касаются путешествующих на собственных транспортных средствах, которые могут сдать тест в течение 24 часов после прибытия в Литву. Для таких прибывающих также требуется десятидневная изоляция.

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