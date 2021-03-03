Шимоните пока не смогла сказать, какие ограничения будут действовать перед Пасхой и в праздник. По ее словам, возможно, после 15 марта снимут ограничения на мобильность, ограничения могут вводить в конкретных муниципалитетах.

"Действующие ограничения действуют до 15 марта. Придется ли вводить какие-то ограничения на Пасху, я сейчас не могу сказать, многое будет зависеть от эпидемиологической ситуации. С середины марта мы хотим предлагать ограничения, связанные с ситуацией в конкретных муниципалитетах. Там, где ситуация будет плохой или очень плохой, ограничения будут более приемлемыми", – сказала премьер, заметив, что конкретный порядок представят на следующей неделе.

"Мы намерены представить его в следующую среду, ведь 15 марта истекает срок действия нынешних ограничений, их надо либо продлить, либо ввести иной порядок", – сказала Шимоните.

Президент Гитанас Науседа в среду высказал сожаление в связи с тем, что около 75 000 доз вакцины сейчас находится на складе, их не используют. Шимоните заметила, что процесс протекает так, что в статистике показатели появляются немного позже.

"Мы очень ценим заботу президента, но, думаю, процесс протекает так, как должен", – сказала Шимоните.