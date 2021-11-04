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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что решение правительства о разрешении на продажу алкоголя 18-летнем обосновано тем, что речь идет о взрослых людях.
Jaunimas
Jaunimas
© Shutterstock

"Логика такая - мы либо считаем 18-летних взрослыми людьми, либо нет. Мы в правительстве проголосовали за то, что это взрослые люди", – сказала Шимоните.

Правительство Литвы 3 ноября одобрило предложение, которое рассматривает парламент, о продаже алкоголя лицам старше 18 лет. Кроме того, молодежи не будут запрещать употреблять и крепкий алкоголь. Однако премьер подчеркнула, что дискуссия на эту тему не закончилась, ее еще будет обсуждать парламент.

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В среду правительство по сути одобрило поправки, предложенные правящими. В них не только разрешение 18-летним употреблять алкоголь (крепостью до 15%), но и продление времени торговли алкоголем в воскресенье до 20 ч., а также либерализация рекламы алкоголя (сейчас в воскресные дни алкоголь продают до 15 ч.). Сейчас в Литве разрешено употреблять алкоголь лицам старше 20 лет.

В выводах Минэкономики, которые утвердило правительство, предлагается разрешить молодежи употреблять алкоголь независимо от его крепости.

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