"Логика такая - мы либо считаем 18-летних взрослыми людьми, либо нет. Мы в правительстве проголосовали за то, что это взрослые люди", – сказала Шимоните.
Правительство Литвы 3 ноября одобрило предложение, которое рассматривает парламент, о продаже алкоголя лицам старше 18 лет. Кроме того, молодежи не будут запрещать употреблять и крепкий алкоголь. Однако премьер подчеркнула, что дискуссия на эту тему не закончилась, ее еще будет обсуждать парламент.
В среду правительство по сути одобрило поправки, предложенные правящими. В них не только разрешение 18-летним употреблять алкоголь (крепостью до 15%), но и продление времени торговли алкоголем в воскресенье до 20 ч., а также либерализация рекламы алкоголя (сейчас в воскресные дни алкоголь продают до 15 ч.). Сейчас в Литве разрешено употреблять алкоголь лицам старше 20 лет.
В выводах Минэкономики, которые утвердило правительство, предлагается разрешить молодежи употреблять алкоголь независимо от его крепости.
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