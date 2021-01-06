Она сказала, что свободные условия лета - это та причина, по которой ситуация сейчас стала столь угрожающей.

"Лето во многом послужило тому, что мы получили сейчас. Правительство облегчило карантин, как только смогло это сделать. Тут я не могу упрекать. Но летом люди могли вести себя как люди, если они хотели праздновать, они праздновали. Но правительство должно было серьезно думать об осени, были угрожающие предупреждения, которые и подтвердились", – заметила Шимоните.

Она сказала, что не знает, чем НЦОЗ мог бы скомпрометировать себя еще больше. Его действия компрометируют и государство.

"Но то, что за 9 месяцев кризиса не могут выяснить, что НЦОЗ может взять данные о смертности на Esveikatos.lt, это пародия. Появляющаяся позже информация о несоответствии числа умерших компрометирует государство. Я даже не знаю, может ли НЦОЗ еще больше скомпрометировать себя", – заметила Шимоните.

Напомним, что глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис попросил НЦОЗ объяснить несоответствие в статистике смертности от коронавируса. Главу НЦОЗ несколько раз критиковала и премьер-министр.

Шимоните сказала, что ей часто задают вопросы, связанные с теми людьми, которые не соблюдают требования.

"Все, чем я располагаю - это слово, просьба, пример, может, помощь каких-то ведомств. И надо надеяться, что люди будут принимать те решения, которых от них ждут", – сказала она.