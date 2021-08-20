Премьер-министр Литвы о "паспорте возможностей" в торговых центрах: это не вопрос конкуренции

На вопрос, не станет ли бизнес с 13 сентября козлом отпущения из-за того, что правительству не удается убедить людей прививаться. Шимоните в свою очередь подняла вопрос, не преувеличивает ли общество возможности правительства в деле убеждения жителей прививаться.

По ее словам, правительство может принимать законы, указания, но если в стране нет обязательной вакцинации, то убеждение вакцинироваться - ответственность не только власти, но и всех людей.

"Это обязательство всех людей, включая бизнес, ведь интерес очевиден. Это не только в интересах общества, это не только общественный интерес, важно чтобы медучреждения не пережили коллапс, здесь виден явный частный интерес. Поэтому можно злиться на правительство или нет, говорить, что оно работает хорошо или плохо, не сумев убедить прививаться всех до единого, но если придется снова вводить такой карантин, какой ввели в конце прошлого года, тогда бизнес пострадает еще больше.

Мне кажется, что часть бизнеса это хорошо понимает, поэтому мы сейчас уже по сути никого не принуждаем, бизнес сам принимает решения обслуживать клиентов с иммунитетом или сдавших тест", – сказал он.

На вопрос, не будет ли решение проверять "паспорта возможностей" у клиентов ТЦ площадью больше 1500 кв. м ограничением конкуренции, она ответила: "По моим данным, во всех торговых сетей есть маленькие магазины, есть небольшие магазины, принадлежащие кооперативам. И я хочу напомнить, что зимой говорили о другом, тогда малому бизнесу казалось, что решения правительства ограничивают их права и конкуренцию, якобы правительство протежирует крупные сети

Я бы сказала, что на 100% избежать этих дискуссий не получится, однако это не вопрос конкуренции, это рубеж, установленный в ходе дискуссий, его обсудили и с ассоциацией торговцев".

Delfi напоминает, что мясопереработчики указали, что лидерство будет у магазинов сети Lidl, поскольку магазины этой сети достигают площади до 1400 кв. м.