По словам главы правительства, в конце весны начнется и массовая вакцинация. "Пока вакцина в шкафчиках не залеживается. (…) Больше проблем будет через месяц, когда из всех источников будет поступать больше вакцины, тогда потребуются разные решения, до массовой вакцинации осталось немного времени", - сказала премьер.
По ее словам, сейчас главное - привить людей, у которых болезнь вызывает тяжелое состояние или даже смерть.
Шимоните также обратила внимание на то, что есть вакцина (имеется в виду AstraZeneca - Delfi), которая накапливается в большом количестве, ею и планируют прививать большие коллективы.
"Это дополнительный процесс", - сказала премьер.
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