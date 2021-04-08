По словам главы правительства, в конце весны начнется и массовая вакцинация. "Пока вакцина в шкафчиках не залеживается. (…) Больше проблем будет через месяц, когда из всех источников будет поступать больше вакцины, тогда потребуются разные решения, до массовой вакцинации осталось немного времени", - сказала премьер.

По ее словам, сейчас главное - привить людей, у которых болезнь вызывает тяжелое состояние или даже смерть.

Шимоните также обратила внимание на то, что есть вакцина (имеется в виду AstraZeneca - Delfi), которая накапливается в большом количестве, ею и планируют прививать большие коллективы.

"Это дополнительный процесс", - сказала премьер.