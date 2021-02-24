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Дальнейшие послабления в сфере бизнеса откладываются. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что сама хотела бы принять послабления для магазинов, спортклубов и другого бизнеса, но, к сожалению, это сделать не позволило снижение темпа сокращения уровня заболеваемости в стране.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Tomas Vinickas

"Что касается открытия другой деятельности, видите ли, мы думали, что сможем обсудить это сегодня, поскольку на прошлой неделе ситуация казалась оптимистичной", – сказала Шимоните.

Она пояснила, что если бы количество новых случаев стало ниже 200 за 14 дней, то было бы "принято какое-то другое постановление правительства".

"Я не берусь гадать, произойдет ли это на первой неделе марта, я бы хотела, чтобы это произошло, но все будет зависеть от дальнейшей ситуации - мы увидим, что это временный сбой или начало отрицательной тенденции", – сказала премьер.

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"Сегодня мы не могли обсудить это, поскольку это сделать не позволяет утвержденный нами план, ведь обстоятельства не позволяют обсуждать этот вопрос", – пояснила Шимоните.

В среду правительство Литвы не обсуждало вопрос послабления в работе культурных учреждений с марта.

"Сегодняшний показатель - 240 новых случаев на 100 000 жителей за 14 дней, ситуация не улучшается", – заметила премьер.

Она сказала, что не было никаких обещаний в связи с принятием решений о послаблениях – все будет решаться, когда ситуация улучшится.

"Мы не заинтересованы в том, чтобы как можно больше видов деятельности было закрыто. Правительство только хочет защитить самых уязвимых жителей от опасности", – сказала Шимоните.

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