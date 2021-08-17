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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, на каких условиях правительство готово пересмотреть ограничения или вообще от них отказаться. Для таких перемен темпы вакцинации должны стать достаточно высокими.
Премьер-министр Литвы назвала условие, при котором могут отказаться от ограничений
© DELFI / Orestas Gurevičius

"Если темпы вакцинации будут высокими, тогда правительство готово пересмотреть предложенные ограничения или изменить их, а, может, и совсем отказаться. Для этого темпы вакцинации должны быть очень высокими. За оставшийся месяц мы должны привить около 400 000 человек, чтобы можно было говорить о 70% людей, привитых хотя бы одной дозой", - сказала Шимоните.

Она порадовалась ускорению темпов вакцинации.

"Мы видим рост числа прививающихся, в день прививаются около 10 000 человек. Это очень важно. Ведь каждый день в больницы привозят 40-50 человек, (…) к сожалению, койки в реанимациях быстро заполняются, каждые выходные в реанимации попадают по 10 человек. В реанимацию кладут людей, которые борются за жизнь, некоторые проигрывают эту битву, например, вчера скончались четыре человека. (…) Все они, к сожалению, были непривитыми", - сказала Шимоните.

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