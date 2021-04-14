Премьер-министр Литвы назвала, когда вступят в силу послабления

"В понедельник откроются магазины в торговых центрах. Перед выходными откроются уличные кафе. На следующей неделе откроются спортклубы, а 3 мая - точки торговли на рынках. Еще приняты решения по открытию культурных и спортивных мероприятий, но тут многое будет зависеть от организаторов, когда они решаться их проводить. Эти установки вступят в силу с понедельника, но все будет зависеть от организаторов", - сказала Шимоните.

Кроме того, 3 мая в школу вернутся ученики выпускных классов.

Министр экономики Литвы Аушрине Армонайте сказала, что с 19 апреля откроются кинотеатры. Спортклубы должны открыться с 26 апреля. Глава правительства сказала, что в среду принятые решения, не связанные с "паспортом возможностей".

"Решения правительство примет завтра. "Паспорт возможностей" будет связан с дальнейшими послаблениями", - сказала Шимоните.

Премьер заметила, что послабления будут вступать в силу поэтапно, в течение двух недель.