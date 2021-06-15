"Они мне написали письмо, я им написала вежливый ответ, в котором постаралась вежливо указать на обстоятельства, на их заблуждения, по причине которых они обвиняют членов правительства в тех или иных действиях", – сказала премьер.

Она сказала, что эпидемиологическая ситуация в Литве значительно улучшилась, с четверга в стране осталось всего 4 муниципалитета, где нет достаточного улучшения, где ученики еще не могут вернуться в школы без тестирования.

"Таких как минимум 56 муниципалитетов. Так, благодаря нашим усилиям – благодаря вакцинации и соблюдению ограничений, положение улучшилось настолько, что ограничения можно отозвать. Как и было сказано, это зависит не от каких-то требований или злого умысла. Это зависит от того, каково объективное эпидемиологическое положение. Жаль, что это случилось сейчас", – сказала Шимоните.

Во вторник во время акции протеста полиции никаких нарушений не зафиксировала.

"Пока расследования не были начаты, разрешение не требовалось, поскольку по закону могут собираться люди группами по 15 человек", – сказала BNS представитель ГКП Вильнюсского округа Юлия Самороковская.

"Они соблюдают дистанцию, не стоят большими группами, никого не задерживали, полиция сделала два предупреждения в связи с нарушением ПДД. Полиция дежурит, призывает людей не толпиться", – сказала она.

Во вторник у парламента собрались 300–400 человек. Сначала они стояли на стоянке около парламента, а после обеда перебрались на поляну за стоянкой. Для собравшихся установили биотуалеты, несколько палаток, принесли бинбэги.