Она поблагодарила Литовскую конференцию епископов за решение остановить проведение публичных служб, когда правительство ужесточило карантин.
"Мне кажется, что сначала надо поблагодарить Литовскую конференцию епископов за отказа от публичных служб после ужесточения карантина. Это было своевременное решение, мы оценили его как знак солидарности с властью. При нынешних обстоятельствах, поскольку у нас нет информации об улучшении положения, я надеюсь на пересмотр принятого решения о возобновлении служб, чтобы эти ограничения действовали примерно столько же, сколько ограничения, введенные правительством", – сказала премьер.
Она подчеркнула, что надеется на солидарность.
"Я надеюсь, что это решение пересмотрят", - сказала Шимоните.
Delfi напоминает, что во вторник Литовская конференция епископов сообщила о возобновлении публичных служб с 11 января.
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