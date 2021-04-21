"Да, мы обсуждали этот вопрос (возвращение в школу учеников 5-11 классов). Решения есть, надо, чтобы все участники поняли и были готовы к его выполнению, я имею в виду муниципалитеты. (…) Неважно, сколько времени осталось, мы говорили об этом, когда речь шла о 12 классах. Они возвращаются ненадолго. Но мнение всех участников дискуссии таково – это стоит делать", – сказала Шимоните.

По ее словам, речь идет о начале мая, возвращение будет поэтапное.

Она заметила, что вакцинация сейчас идет волнами. Это должно измениться, когда будет поступать больше вакцины.

Шимоните напомнила, что рекомендация правительства остается прежней – без острой необходимости из Литвы не уезжать.

"Рекомендация правительства всегда была такая же – если едете в другую страну, должны знать, какие там требования действуют. Так будет и в будущем. (…) А вообще, пока эпидемиологическая ситуация в стране не улучшилась, многие столкнулись с третьей волной, рекомендация остается прежней – без острой необходимости уезжать из Литвы небезопасно", – сказала она.